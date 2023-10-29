Сильный ветер сносит крыши и валит деревья в Волгоградской области





Разбушевавшийся ветер в Волгоградской области уже доставил первые неприятности жителям. Как рассказали V102.RU жители Котово, ураган сорвал кровлю с дома №2 по ул. 60 лет ВЛКСМ. А на улице Мира, 163 ветер раскрошил черепицу, которая рухнула прямо на пешеходную дорожку, где стояли и припаркованные автомобили. Разбушевавшийся ветер в Волгоградской области уже доставил первые неприятности жителям. Как рассказали V102.RU жители Котово, ураган сорвал кровлю с дома №2 по ул. 60 лет ВЛКСМ. А на улице Мира, 163 ветер раскрошил черепицу, которая рухнула прямо на пешеходную дорожку, где стояли и припаркованные автомобили.

- Это чудо, что шифер никому на голову не упал, - делятся котовчане. – Все помнят, как недавно в Волгограде мужчину убило куском гипсокартона.







Глава Котово Наталья Ефимченко заверила, что управляющие компании приступят к восстановительным работам, как только ветер утихнет и появится возможность безопасно производить ремонт.





О сломанных ураганом деревьях сообщают жители и других муниципалитетов. Так, в Волжском около дома №65 по ул. Карла Маркса дерево рухнуло прямо на машину, припаркованную во дворе.

О сломанных ураганом деревьях сообщают жители и других муниципалитетов. Так, в Волжском около дома №65 по ул. Карла Маркса дерево рухнуло прямо на машину, припаркованную во дворе.