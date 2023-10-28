Опасный ветер обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую область

В Волгоградской области МЧС распространило предупреждение о сильном ветре, который обрушился на регион в ближайшие часы, передает V102.RU.

- В период 1-2 часа и до конца суток 28 октября, а также сутки 29 октября в отдельных районах Волгоградской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах 19-24 м/с, - сообщает МЧС со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Жителям и гостям региона советуют по возможности не выезжать на дальние расстояния, соблюдать скорость и дистанцию, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Не рекомендуется парковать машины возле деревьев и шатких конструкций.

Фото из архива ИА «Высота 102»