Экономика

Долги по зарплате волгоградцам сократились до 6,4 миллиона

Экономика 29.10.2023 08:40
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29.10.2023 08:40


В Волгоградской области за месяц объем зарплатной задолженности снизился на 16,8%. Такие данные опубликовал Росстат, сообщает  V102.RU. По состоянию на 1 октября долги работодателей перед работниками в регионе составляли 6,4 миллиона рублей.
Самая сложная ситуация с зарплатными долгами среди регионов ЮФО сложилась в Крыму. Здесь сотрудникам никак не могут выплатить 11,1 миллиона рублей, при этом долги за месяц выросли в два раза. В республиках Калмыкия и Адыгея самые маленькие долги – по 400 тысяч рублей. В Астраханской области этот показатель также небольшой – 500 тысяч рублей. За месяц долги в этом регионе погасили на 70%.



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