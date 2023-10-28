Коммунальщики пошли по домам оставшихся без тепла жителей Котово

В городе Котово Волгоградской области сегодня, 28 октября, начался подомовой обход домов, где нет тепла. Об этом сообщила глава города Наталья Ефимченко.

- Только что мной принято решение о незамедлительном комиссионном обходе всех домов, которые находятся без тепла, - сообщила чиновница в своем Telegram-канале.

По словам Ефимченко, обходы проводит начальника отдела ЖКХ г. Котово Аванесян А. В. И представитель ООО «Тепловая компания Котово».

Жителей просят предоставить допуск представителей комиссии в квартиры.

Между тем, жители Котово, где уже долгое время не могут решить проблемы с теплоснабжением и водоснабжением, в местных пабликах выкладывают фотографии градусников с температурой в их квартирах.

В некоторых домах воздух прогрелся всего до 13-15 градусов. Жители утверждают, что такая температура держится, несмотря на то, что у них постоянно включены все газовые конфорки.

Напомним, что в последнее время Котово преследует одна беда за другой. В городе постоянно рвутся трубы, а при прокладке нового водовода случайно пробили и нефтепровод. Помимо прочего, руководство местного водоканала недавно погорело на взятках.