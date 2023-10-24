В Котово устранили течь на водоводе и сообщили о новой проблеме

В Котово Волгоградской области отчитались об устранении течи на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ, произошедшей накануне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу города Наталью Ефимченко, «всю ночь сотрудники водоканала делали все возможное».

— Доброе утро котовчане. Утечку на водоводе устранили рано утром. Ни для кого не секрет, что ситуация в системе ЖКХ Котово сложная, но мы поэтапно ведем ее оздоровление, — пояснила глава.

Ефимченко уточнила, что вчера было завершено подключение нового участка водовода по улице Мира. Тем не менее мэр города коммунальных катастроф, как его нарекли сами жители, сообщила о новой проблеме.

— В ближайшее время будет подключение второго и самого проблемного участка по улице 60 лет ВЛКСМ. Проблемы видны, никто от них не отмахивается. Решаем все поэтапно, — заверила мэр.

При этом в комментариях под постом Ефимченко об устранении аварии местыне жители пишут, что «утечку устранили, а воды нет».

Напомним, что в Котовском районе при ремонте водовода пробили нефтяную трубу. СУ СКР организовало проверку.

Скриншот: видео Наталья Ефимченко / t.me

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