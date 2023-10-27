В Дзержинском районе Волгограда накануне вечером на дороге неожиданно загорелся легковой автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, иномарка вспыхнула на пересечении улиц Константина Симонова и 8-й Воздушной Армии в микрорайоне Семь ветров.





— Автомобиль пересек перекресток, что-то бахнуло, пацаны пытались огнетушителями потушить, стали подъезжать ребята, помогали, но спасти машину не получилось, — рассказал очевидец. — Тогда все из салона вытащили и стояли в стороне, наблюдали, ждали пожарных. Минуты две прошло — вся машина уже полыхала.

Затем, как уточнил местный житель, к месту происшествия прибыли пожарные, но передняя часть автомобиля на тот момент выгорела дотла.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что вызов о пожаре на западе города поступил в 20.06.

— Горел моторный отсек и обшивка салона автомобиля Renault Dokker 2018 года выпуска на площади в четыре квадратных метра. Расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.17, — прокомментировали в областном главке МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установит экспертиза.

Видео: Александр Цветков / vk.com

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