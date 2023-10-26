Обзор: региональное распределение продаж китайских машин





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и компании «Автомаркетолог» изучили результаты регистраций новых легковых китайских автомобилей в России за первые три квартала 2023 года и проанализировали региональное распределение продаж брендов из Поднебесной.

Самый емкий рынок сбыта китайских авто сегодня – это Центральный федеральный округ, где за 9 месяцев 2023 года было продано 26,6 тыс. машин или 46% от общероссийских продаж авто из КНР. При этом наибольший прирост в сегменте китайских авто произошел за год в Северо-Кавказском (в 8,6 раза), Приволжском (в 6 раз) и Южном (в 5,6 раза) федеральных округах. В пяти из них (ЦФО, ЮФО, УрФО, СФО, СКФО) наиболее популярной китайской маркой является Chery, в остальных первенство принадлежит Haval.

За период с января по сентябрь 2023 года на российском рынке было продано 341 732 легковых авто китайских марок. Это 48% от всего объема «легковушек», зарегистрированных в России за первые три квартала 2023 года, -- 712 102 единиц. С августа по сентябрь продажи машин из КНР незначительно сократились, на 4,3% с 61 381 до 58 748 ед. соответственно. При этом сентябрьский результат, несмотря на небольшое снижение месяц к месяцу, составляет 56% от всех продаж за сентябрь (108 733 легковых авто).

— Данные нашей статистики по продажам китайских автомобилей в России подтверждают сделанный нами ранее прогноз, согласно которому в 2023 году доля «китайцев» на российском авторынке превысит 50%, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — И уже два месяца подряд показатели реализации автомобилей китайских брендов превышают половину от всех продаж на авторынке страны. Такая помесячная динамика сохранится, по нашим прогнозам, и до конца текущего года.

Самый емкий рынок сбыта китайских авто сегодня – это Центральный федеральный округ, где за 9 месяцев 2023 года было продано 157,8 тыс. машин или 46% от общероссийских продаж авто из КНР. В тройке региональных лидеров по реализованным с начала года «китайцам» также оказались Приволжский и Северо-Западный округа: 15% и 14% от общерыночных продаж. Далее следуют Южный (9%), Уральский (7%), Сибирский (5%), Северо-Кавказский (2%) и Дальневосточный ФО (1%). Аналогичные места остались за регионами и по итогам сентябрьского рейтинга продаж «чайна-каров».

Доля региона в продажах китайских а/м (сентябрь и 9 мес 2023-2022 гг.)





Анализ структуры регистраций китайских легковых автомобилей по регионам показал также кратный рост продаж машин из Поднебесной за указанный период. К примеру, на авторынке ЦФО в сентябре было продано 26 617 китайских машин, в 4,2 раза больше, чем в сентябре прошлого года. При этом по динамике роста он в отстающих. Наибольший прирост в сегменте китайских авто произошел за год (сентябрь 2023 года к сентябрю прошлого года) в Северо-Кавказском (в 8,6 раза), Приволжском (в 6 раз) и Южном (в 5,6 раза) федеральных округах.

Динамика прироста рынка китайских авто в регионах РФ





Статистика продаж за первые три квартала 2023 года подтверждает лидерство Центрального федерального округа по продажам китайских автомобилей, продемонстрировавшего пятикратную динамику, впрочем, как и сегмент китайских авто в общефедеральном разрезе. С начала года ежемесячная доля китайских марок, согласно регистрациям, выросла с 36% в январе до 54% в сентябре 2023 года. По динамике роста за 9 месяцев 2023 год в лидерах Приволжский (5,4 раза), Северо-Кавказский (5,4 раза) и Северо-Западный ФО (5,2 раза).

Топ-3 крупнейших в России китайских марок – Chery, Haval, Geely – только усиливают свои позиции. Так, лидирующая марка Chery нарастила продажи с 21,8 тыс. а/м за 9 месяцев 2022 года до 84,1 тыс. ед. за 3 квартала этого года. Вторую позицию среди «китайцев» удерживает Haval, продажи у которого увеличились за аналогичный период с 21 тыс. до 69,7 а/м. Geely вышел на третье место, увеличив реализацию авто с 15,4 тыс. до 59,6 а/м. Активно растут продажи китайских марок и за пределами топ-3. Так, например, продажи автомобилей Changan составили 26,9 тысяч по итогам 9 месяцев 2023 года по сравнению 1603 авто за три квартала годом ранее.

— Топ-3 в сегменте китайских брендов остается стабильным и представлен по-прежнему Chery, Haval и Geely, -- прокомментировал Олег Мосеев, генеральный директор компании Автомаркетолог. -- Но заметно, как их активно «догоняет» бренд Changan. Не исключаем, что уже в 2024 году Changan сможет составить серьезную конкуренцию маркам из ведущей тройки, ведь у этого бренда уже сейчас самый большой модельный ряд для российского рынка среди всех китайских автопроизводителей.

В пяти федеральных округах среди китайских марок по итогам сентября лидирует Chery. Продажи бренда в первый месяц на авторынке Центрального ФО составили 5438 а/м, в Южном ФО – 1234 а/м, в Уральском округе – 868 а/м, в Сибирском ФО – 657 а/м, а на Северном Кавказе – 223 а/м. В остальных округах первое место на рынке китайских брендов удерживает Haval: в Северо-Западном округе было продано в сентябре 1595 таких машин, в Приволжском округе – 2347 авто, а на Дальнем Востоке – 125 машин. Примечательно, что на рынке Центрального федерального округа Haval вышел только на третье место среди «китайцев» в сентябре, показав продажи на уровне 4486 ед. и уступив второе место марке Geely с результатом 4747 автомобилей.