Облздрав: в регионе родились 358 детей «из пробирки»

Фото облздрав 34 t.me
Общество 24.11.2024 15:27
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24.11.2024 15:27
Фото облздрав 34 t.me
В Волгоградской области с помощью ЭКО, проведенного за счет бюджетных средств, в 2024 году появились на свет 358 малышей, в том числе восемь близнецов. Как рассказали V102.RU в облздраве, чаще всего к процедуре экстракорпорального оплодотворения обращались женщины в возрасте 35-39 лет.Для получения направления на ЭКО, напомнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациенткам необходимо записаться на прием в женскую консультацию по месту жительства, где предоставляется вся необходимая информация и выбрать одну из четырех клиник, где делают такие процедуры. К слову, количество многодетных семей в регионе увеличилось на 63% с 2014 года.
Фото облздрав 34 t.me
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