Общество

Водяную арку за миллион рублей установят в центре Волгограда

Общество 23.11.2024 14:50
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23.11.2024 14:50


Городские службы ищут подрядчика, который установит в парковой зоне улицы 7-я Гвардейская водяную арку с тремя сердечками и надписью «Волгоград». Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ по изготовлению и установке этой конструкции определена в сумме 1,2 миллиона рублей. 

Водяную арку планируют установить в рамках выполнения работ по благоустройству ул. 7-й Гвардейской на участке от проспекта Ленина до улицы Коммунистическая, которые ведутся в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».


Согласно техническому описанию, 3-метровое сооружение выполнят из алюминиевой профильной трубы, а торцы будут украшены ажурным металлом. Конструкцию антикоррозийным составом и покрасят краской с УФ-защитой. По замыслу заказчика, на арке должна быть смонтирована система водяного тумана с таймером, диодными стробоскопами и насосом. Украсят сооружение три сердца и световая надпись «Волгоград». Также указано, что арка будет подключена к системе водоснабжения и электроснабжения силами подрядчика. 

Примечательно, что работы должны быть выполнены не в жаркое время года, когда такие конструкции вызывают восторг не только у детей, но и взрослых. Согласно документации, подрядчик должен все успеть к 20 декабря текущего года. Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».

Фото сквера: администрации Волгограда

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