Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с замерзающим в Волгограде общежитием

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на публикацию ИА «Высота 102» о ситуации в бывшем общежитии в Советском районе Волгограда, где до сих пор отсутствует отопление.

Напомним, что о своем бедственном положении редакции сообщили жители бывшего общежития, расположенного по адресу ул. им Слепцова, д.4 в поселке Горьковский. Люди утверждают, что живут без тепла уже 1,5 месяца. Как выяснилось, аварийное здание передано управляющей компании «Гармония», которая территориально расположена в Волжском, практически за 50 километров от обслуживаемого дома.

Как выяснилось, следственные органы проводят проверку по факту нарушения жилищных прав жителей Волгограда.

- По данному факту следственными органами территориального подразделения СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает Информационный центр СК России. - Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад об обстоятельствах произошедшего, установленных в ходе проверки.

Фото: Ирина Бондарева