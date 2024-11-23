Расследования

Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с замерзающим в Волгограде общежитием

Расследования 23.11.2024 16:30
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23.11.2024 16:30


Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на публикацию ИА «Высота 102» о ситуации в бывшем общежитии в Советском районе Волгограда, где до сих пор отсутствует отопление.

Напомним, что о своем бедственном положении редакции сообщили жители бывшего общежития, расположенного по адресу ул. им Слепцова, д.4 в поселке Горьковский. Люди утверждают, что живут без тепла уже 1,5 месяца. Как выяснилось, аварийное здание передано управляющей компании «Гармония», которая территориально расположена в Волжском, практически за 50 километров от обслуживаемого дома. 

Как выяснилось, следственные органы проводят проверку по факту нарушения жилищных прав жителей Волгограда.

- По данному факту следственными органами территориального  подразделения СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает Информационный центр СК России. - Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад об обстоятельствах произошедшего, установленных в ходе проверки.

Фото: Ирина Бондарева

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