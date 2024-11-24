«Только недавно перестала плакать на родах»: волгоградский акушер-гинеколог - о любви и чуде в своей профессии

Ольга Свиридова, акушер-гинеколог с 30-летним стажем, нередко выходит из родзала с мокрыми от слёз глазами. Увидев первые минуты жизни сотен малышей, она не перестала считать роды настоящим чудом. Почему работа не стала рутиной, и зачем студентам - медикам нужен тест на человеколюбие - в материале ИА «Высота 102».

Сейчас уже не понять, выбирала ли Ольга Свиридова будущую профессию, или сама профессия однажды нашла ее. Женщина смеется: как только узнала, что детей находят не в капусте, твердо решила стать акушером-гинекологом. И, кажется, этот выбор был одобрен кем-то сверху. Ведь стоило волгоградке лишь немного отклониться от своей цели, как жизнь настойчиво, твердо, а порой и больно напоминала ей о прежних планах.

- Моя мама - врач, и с самого детства у меня не было мысли ни о какой другой профессии. Она - хороший стоматолог, поэтому сначала я пыталась поступить на стоматологический факультет. Думала, что мама поможет советами, научит всем профессиональным тонкостям. Конечно, никаким стоматологом я быть не хотела, - признает Ольга Свиридова. - В итоге я не поступила на этот факультет, а спустя год уже без сомнений подавала документы на «Лечебное дело», чтобы в конце концов стать акушером -гинекологом. На пятом курсе в жизни снова случилась развилка. При распределении мне предложили попробовать себя в качестве окулиста. Я на мгновение представила, что буду работать в этой сфере всю жизнь и сразу же поняла - нет, это совершенно не мое.





Окончательно все точки над I девушка расставила на выпускных курсах мединститута. Побывав на родах в качестве наблюдателя, она ещё сильнее убедилась в своем выборе. А вскоре случилось и ее первое дежурство в роддоме. Проговаривая вслух каждый шаг, молодой врач ощущала себя канатоходцем, опасающимся любого неосторожного движения.

- У нас был великолепный преподаватель Сергей Васильевич Вдовин, который строил лекции на случаях из собственной практики. Теоретически я была подготовлена к работе, но на деле еще ни разу не выполняла этих манипуляций, - вспоминает врач. - Конечно же, во время первого дежурства все время боялась сделать что-то не так. Обезболивая или прокалывая плодный пузырь, проговаривала все свои действия вслух и видела, как опытная акушерка одобрительно кивала головой. Значит, все верно!

О работе в роддоме Ольга Свиридова и сейчас говорит с душой. А в самом начале пути она была настолько очарована профессией, что даже шутила: «Это я должна доплачивать государству за возможность здесь находиться».

- Я только в прошлом году перестала плакать на родах. Хотя и сейчас могу прослезиться, видя, какие искренние эмоции испытывает молодая мама, - говорит заведующая послеродового акушерского физиологического отделения. – Это такая ответственность за жизни двоих людей, такое волнение и трепет, что мурашки бегут по телу, а слезы наворачиваются сами собой. А как трудно мы переживаем ситуации, когда что-то идет не так. Если у нас есть хоть малейший шанс помочь пациентам, делаем все возможное. Но иногда даже современная пленка КТГ вводит нас в заблуждение. Отрезаем пуповину, а ребенок не дышит. Причиной может стать пневмония, о которой мы не в силах узнать заранее. Трагедия и рубец на сердце. После такого я рыдаю и какое-то время не хочу идти в родзал, опасаясь повторения…

Врач перинатального центра № 2 уверена, что при поступлении в медицинские и педагогические вузы всем абитуриентам стоит проходить тесты на наличие эмпатии. Ведь каким бы профессионалом ни был врач или педагог, без искреннего человеколюбия он никогда не станет специалистом с большой буквы.

- Человек должен любить свое дело, и тогда жизнь будет прожита не зря. А на деле многие находятся не на своем месте и не могут работать так, как положено. Даже при наличии фундаментальных знаний такие врачи не станут отличными специалистами. Едва ли не важнейшее качество любого медицинского работника – милосердие. Не будет милосердия и любви к людям, не будет и доверия пациентов. Я всегда, как на образец, смотрела на Татьяну Александровну Веровскую, которая уже, будучи руководителем, оставалась в центре из-за сложных случаев, стояла у кровати пациентки, сдавала кровь, - говорит врач. - Да, со временем у каждого из нас накапливается усталость. Но лично у меня не меняется отношение к профессии, поэтому я не боюсь деформаций и нарастания «корочки» циника. Я всегда объясняю акушеркам, что мы должны жалеть каждую роженицу. Она находится в огромнейшем стрессе – неважно, сколько раз она уже рожала – и нуждается в теплом отношении, добром слове.





Несмотря на то, что количество принятых родов уже давно не поддается подсчету, акушер-гинеколог называет каждые из них таинством, которое не терпит ничего искусственного.

- После рождения собственных детей, которые, к слову, тоже учатся в медицинском вузе, я еще сильнее убедилась, что появление на свет новой жизни – это действительно чудо. Я – верующий человек, поэтому считаю, что между любым врачом и пациентом всегда стоит Бог. Он часто что-то подсказывает нам, нужно просто уметь его слушать. Миллион раз я сталкивалась с ситуациями, когда неожиданно в голову приходит мысль – зайди в эту палату, загляни в родзал. И всякий раз оказывалось, что это было не зря. Например, именно в этот момент замечала, что у пациентки страдает сердце, и ее нужно срочно прооперировать.

Кажется, что медиков, повидавших на практике самые немыслимые случаи, удивить уже невозможно. И все же часто они имеют дело с историями, которые нельзя объяснить никакими физическими законами.

- У меня была пациентка с непроходимостью маточных труб. Долгое время она была бесплодна. А после было ЭКО, кесарево сечение и долгожданное материнство. При выписке мы не стали предупреждать ее о контрацепции – с ее диагнозом это было ни к чему. И вот спустя полгода она беременеет. Сама! Ну, что это? Это и есть чудо, - убеждена Ольга Свиридова. – Иногда кажется, что у женщины нет шансов. Но неожиданно все случается самым удивительным образом. Помню пациентку, которая десять лет безуспешно пыталась стать мамой. Отказавшись от ЭКО, она жила с супругом надеждой. И вдруг у них все получилось. Беременность наступила самостоятельно. Значит, пробил час. Конечно, не всегда все заканчивается так. Мы встречались с женщиной, которая проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения 15 раз! Увы, не сложилось.

Каждую роженицу Ольга Свиридова называет настоящим героем. И эти слова врач произносит не как банальную заученную фразу.

- Я работаю в послеродовом отделении, и при знакомстве с новыми пациентками в первую очередь поздравляю их с рождением малыша, а после говорю, что они – героини. Любая женщина, прошедшая через беременность и роды – хоть естественные, хоть кесарево сечение, - на мой взгляд, совершила подвиг. Это действительно так.

Автор Виктория Чумакова