Общество

Шторм и прочие опасности: Гидрометцентр обновил прогноз по Волгоградской области

Общество 23.11.2024 19:45
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23.11.2024 19:45


Желтый уровень погодной опасности введен в Волгоградской области из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений, которые ожидаются в регионе 24-25 ноября. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, до 10 утра 24 ноября в отдельных районах Волгоградской области ожидается туман и усиление ветра до 16-21 м/с. 

До 1 часа ночи 25 ноября прогнозируются гололедно-изморозевые явления и, как указывается, прочие опасности в виде отложения мокрого снега на проводах и деревьях. 

В ближайшие дни в регионе возможны обильные осадки в виде очень сильного дождя, ливня с мокрым снегом. В прогнозе для Волгоградской и Ростовской областей также указывается гроза с ветром порывами до 28 м/с.

По данным Волгоградского ЦГМС, в выходные в регионе днем обещают до +8, а с понедельника, 25 ноября, заметно похолодает. 

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