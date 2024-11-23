Бочарову показали место строительства моста на остров Сарпинский в Волгограде

Сегодня, 23 ноября, губернатор Волгоградской области совершил рабочую поездку в Советский и Ворошиловский районы, где принял ряд важных решений по развитию транспортной схемы Волгограда, передает V102.RU.

Как сообщили в обладминистрации, Андрея Бочарова сопровождали его заместители и глава Волгограда Владимир Марченко. Руководители обсудили вопросы формирования транспортно-пересадочного узла в Советском районе города, который планируют связать с центром трамвайной сетью. Губернатор с подчиненными обсудили на местности варианты размещения крупного инженерного сооружения — нового моста на остров Сарпинский.





- Сегодня мы практически определились с местом строительства моста на о. Сарпинский через Волгу. Это направление является оптимальным с точки развития транспортной схемы и создания транспортно-пересадочного узла. Рассчитываем, что в течение следующего года мы выйдем на проектирование, — сообщил Андрей Бочаров.

Напомним, поручением Президента России в реализации проекта федерального значения участвует Правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация Туризм.РФ. Предполагается поэтапное формирование на самой крупной в Европе речной островной системе круглогодичной рекреационной площадки, предназначенной для людей самых разных возрастов с объектами культурно-досуговой, спортивной, деловой и другой инфраструктуры.





В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел и обновленную улицу Иркутскую в Ворошиловском районе, которую в ходе проведенной реконструкции расширили и благоустроили, предварительно проведя работы по замене тепловых сетей и линий освещения. В Ворошиловском районе строится и новая подъездная дорога к Волге с выходом к зданию арбитражного суда Волгоградской области, который сейчас возводится. Здесь также проектируется парк и набережная.

В администрации региона пояснили, что работа по совершенствованию транспортной схемы Волгограда включает в себя модернизацию дорожно-транспортной сети, обновление парка общественного транспорта с упором на экологичный электро- и газомоторный, создание новых и корректировку существующих маршрутов. Эти задачи учтены в 10-летней комплексной программе развития волгоградской агломерации и субъекта в целом.





- По задаче губернатора эти и другие значимые проекты, а также модернизированная транспортная схема Волгограда после проработки с экспертами будут представлены в начале 2025 года, - пояснили в обладмине.

Фото: администрации Волгоградской области