Происшествия

Под Волгоградом собака напала на первоклассницу на велосипеде

Происшествия 24.11.2024 13:01
0
24.11.2024 13:01


Под Волгоградом 7-летняя девочка пострадала после нападения собаки. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось накануне, 23 ноября, в Приморске Быковского района.
Днем девочка ехала на велосипеде по ул. Ленина, когда на нее напала собака. Ребенок упал, а животное укусило девочку.
Первоклассница госпитализирована с укушенными ранами лопатки и ягодицы.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.11.2024 20:20
Происшествия 23.11.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2024 18:47
Происшествия 23.11.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2024 16:00
Происшествия 23.11.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2024 10:57
Происшествия 23.11.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2024 10:44
Происшествия 23.11.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2024 09:50
Происшествия 23.11.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2024 21:21
Происшествия 22.11.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2024 13:36
Происшествия 22.11.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2024 12:47
Происшествия 22.11.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2024 10:03
Происшествия 22.11.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2024 08:44
Происшествия 22.11.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2024 10:28
Происшествия 21.11.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2024 10:01
Происшествия 21.11.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2024 09:45
Происшествия 21.11.2024 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2024 09:09
Происшествия 21.11.2024 09:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
«Некоторые с кариесом уже рождаются»: волгоградский профессор - о причинах плохих зубов у горожанСмотреть фотографии
15:27
Облздрав: в регионе родились 358 детей «из пробирки»Смотреть фотографии
14:44
Ночные заморозки до -7 спрогнозировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
«Каустик» одержал первую победу в сезоне и вышел в 1/8 Кубка РоссииСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом собака напала на первоклассницу на велосипедеСмотреть фотографии
12:24
Правительство утвердило для Волгоградской области новые предельные индексы платы за ЖКХСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом осудили бабушку за смерть выпавшего из окна годовалого внукаСмотреть фотографии
10:32
«Только недавно перестала плакать на родах»: волгоградский акушер-гинеколог - о любви и чуде в своей профессииСмотреть фотографии
09:58
Волгоградским женщинам предрекли жить до 80 летСмотреть фотографии
09:10
Волгоградские врачи спасли переставшего дышать младенцаСмотреть фотографии
08:18
В Михайловке начали ремонт детской площадки после видеообращения участников СВОСмотреть фотографии
07:22
«Ротор» 24 ноября встретится дома с прямым конкурентом «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградская область покупает скоростные речные суда на подводных крыльяхСмотреть фотографии
20:20
«Папа будет рад»: дрифтер разбил белый Mercedes на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
«Иногда хочется слушать один только звук»: известный настройщик рассказал о работе с роялем Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
19:45
Шторм и прочие опасности: Гидрометцентр обновил прогноз по Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:47
Предпенсионер погиб на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:24
Есть нюансы: власти Краснослободска объяснили странности ремонта улицы МосковскойСмотреть фотографии
17:11
Волгоградка Виктория Дудакова сразится с американкой в Лас-ВегасеСмотреть фотографии
16:30
Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с замерзающим в Волгограде общежитиемСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом закрыли люк после падения в него женщины с собакойСмотреть фотографии
15:33
Петр Фрадков возглавил федерацию легкой атлетики от Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
Водяную арку за миллион рублей установят в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:44
Бочарову показали место строительства моста на остров Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:06
Серийного вора вычислили по слюне и поту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
Волгоградец стал двухкратным победителем Кубка России по гребле на байдарках и каноэСмотреть фотографии
11:47
«Любой может сообщить о проблеме»: сотрудники СКР встретились на уроке с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:57
В Волжском водитель легковушки чудом выжил в крупном ДТПСмотреть фотографии
10:44
«Меня спасла собака»: под Волгоградом женщина с овчаркой упали в 4-метровый люкСмотреть фотографии
09:50
В Михайловке водитель «Лады» насмерть сбил идущего по трассе пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
 