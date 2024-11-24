Под Волгоградом собака напала на первоклассницу на велосипеде

Первоклассница госпитализирована с укушенными ранами лопатки и ягодицы.
Происшествия 24.11.2024 13:01
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24.11.2024 13:01
Первоклассница госпитализирована с укушенными ранами лопатки и ягодицы.
Под Волгоградом 7-летняя девочка пострадала после нападения собаки. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось накануне, 23 ноября, в Приморске Быковского района.Днем девочка ехала на велосипеде по ул. Ленина, когда на нее напала собака. Ребенок упал, а животное укусило девочку.
Первоклассница госпитализирована с укушенными ранами лопатки и ягодицы.
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