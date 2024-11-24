Ночные заморозки до -7 спрогнозировали в Волгоградской области





Погода в Волгоградской области резко испортится с 25 ноября. Об этом говорится в предупреждении синоптиков Волгоградского ЦГМС, передает V102.RU. Уже завтра в регионе прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут идти до 27 ноября. В области также ожидаются туман, гололед и изморозь. Погода в Волгоградской области резко испортится с 25 ноября. Об этом говорится в предупреждении синоптиков Волгоградского ЦГМС, передает V102.RU. Уже завтра в регионе прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут идти до 27 ноября. В области также ожидаются туман, гололед и изморозь.

В Волгограде 25 ноября ожидаются дождь, а во вторник и в среду – мокрый снег. Синоптики прогнозируют также небольшие ночные заморозки 26 и 27 ноября – до -3.







Фото V102.RU



Дополнительный дискомфорт добавит северный ветер, порывы которого достигнут 11 метров в секунду. Днем в регионе будет небольшой плюс, а вот ночами в некоторых районах в ночь на 27 ноября может похолодать до -7.