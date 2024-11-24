Под Волгоградом осудили бабушку за смерть выпавшего из окна годовалого внука





Палласовский районный суд Волгоградской области вынес приговор женщине, обвиняемой в причинении смерти малолетнему внуку по неосторожности. Как сообщили V102.RU в суде, на заседаниях рассмотрели обстоятельства трагедии, произошедшей 23 июня 2024 года. Тогда из окна квартиры на пятом этаже одного из домов выпал годовалый малыш. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Палласовский районный суд Волгоградской области вынес приговор женщине, обвиняемой в причинении смерти малолетнему внуку по неосторожности. Как сообщили V102.RU в суде, на заседаниях рассмотрели обстоятельства трагедии, произошедшей 23 июня 2024 года. Тогда из окна квартиры на пятом этаже одного из домов выпал годовалый малыш. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Малыш проживал в одной квартире со своей мамой, бабушкой и тётей. В тот летний день мама ушла на кухню готовить еду, а ребенок остался в комнате с бабушкой и тётей, которые спали. Через некоторое время бабушка проснулась и открыла окно, после чего снова легла спать, не предупредив мать ребёнка.Несмышленый малыш залез на стоявшую около окна кровать, а потом – на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребенок вместе с ней рухнул на землю.Бабушка, потерявшая внука, полностью признала свою вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств дела ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.