Расследования

Под Волгоградом осудили бабушку за смерть выпавшего из окна годовалого внука

Расследования 24.11.2024 11:36
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24.11.2024 11:36


Палласовский районный суд Волгоградской области вынес приговор женщине, обвиняемой в причинении смерти малолетнему внуку по неосторожности. Как сообщили V102.RU в суде, на заседаниях рассмотрели обстоятельства трагедии, произошедшей 23 июня 2024 года. Тогда из окна квартиры на пятом этаже одного из домов выпал годовалый малыш. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Малыш проживал  в одной квартире со своей мамой, бабушкой и тётей. В тот летний день мама ушла на кухню готовить еду, а ребенок остался в комнате  с бабушкой и тётей, которые спали. Через некоторое время бабушка проснулась и открыла окно, после чего снова легла спать, не предупредив мать ребёнка.
Несмышленый малыш залез на стоявшую около окна кровать, а потом – на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребенок вместе с ней рухнул на землю.
Бабушка, потерявшая внука, полностью признала свою вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств дела ей назначено  наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть  месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.


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