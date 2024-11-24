Общество

Волгоградским женщинам предрекли жить до 80 лет

Общество 24.11.2024 09:58
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24.11.2024 09:58


Ожидаемая средняя продолжительность жизни волгоградских женщин к 2030 году увеличится по прогнозам до 80,42 лет. Такие данные опубликовал Волгоградстат по случаю Международного дня матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.
Любопытно, что ожидаемая продолжительность жизни менялась в регионе за последние годы в разные стороны. Например, в 2019 году она составляла 78,61 лет, в 2020 – уже меньше, 76,59 лет, в 2021 году – еще меньше, 74,01 лет. А вот в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни «пошла в гору» - сначала женщинам предрекли жизнь до 78,27 лет, а в прошлом году этот показатель значительно вырос – (79,08 лет).
В информации ведомства содержатся и другие интересные данные. В частности, в Волгоградской области проживают 575064 женщин в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет).
Половина из женщин, которые стали мамами в 2023 году, уже продолжили трудовую деятельность. Средний возраст родивших первого ребенка волгоградок составил 26 лет. Мамами второго ребенка женщины становятся примерно в тридцатилетнем возрасте. А за пятым идут в роддом после 36 лет.

Фото V102.RU

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