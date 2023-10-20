Еще одна улица в Волгограде получит имя Героя Российской Федерации. Как сообщает V102.RU, глава города подписал постановление о присвоении пока безымянному проезду в Дзержинском районе имени гвардии старшего лейтенанта Дениса Игоревича Зорина.

— Именем Зорина будет назван вновь образованный участок улично-дорожной сети между частным сектором и ЖК «Квартал», примыкающий к строящемуся участку дороги по улице имени Константина Симонова, — пояснили в мэрии Волгограда. — С ходатайством об увековечении памяти участника специальной военной операции к властям обратились представители регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Денис Зорин родился в Суровикинском районе Волгоградской области в 1991 году. Окончил Волгоградский государственный аграрный университет, в котором прошел подготовку на военной кафедре. С 2015 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Участник военной операции в Сирийской Арабской Республике, проводимой Россией с 2015 года против международных террористических формирований.

26 февраля 2022 года в ходе выполнения задания в рамках специальной военной операции Денис Зорин на боевой машине десанта двигался впереди колонны, машина была подбита из засады. Гвардии старший лейтенант Зорин успел вытащить раненого водителя-механика. Больше полутора километров он прошел с сослуживцами под огнем, эвакуируя раненого в тыл, пока не принял решение остаться, чтобы прикрыть отход товарищей. Отдав приказ остаткам взвода уходить, он отстреливался до последнего патрона.

Когда противник его окружил, он воспользовался гранатой, чтобы не попасть в плен. Ценой своей жизни Денис Зорин спас сослуживцев.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года гвардии старшему лейтенанту Зорину Денису Игоревичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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