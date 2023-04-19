



Улица в честь погибшего в ходе спецоперации уроженца Волгоградской области Дениса Зорина, которому посмертно присвоено звание Героя России, появится в Ставрополе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу краевой столицы, такое решение принято на заседании топонимической комиссии администрации этого муниципалитета.

- В Ставрополе есть целый квартал, где улицы названы в честь героев войн - Великой Отечественной, войны в Афганистане, Чечне, а теперь вот появилась улица и героически погибшего в зоне спецоперации бойца 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Дениса Зорина, - рассказал глава города Иван Ульянченко.

Квартал героев прилегает к проспекту Российскому, в районе которого множество объектов патриотического воспитания: парк «Патриот», музей «Россия – моя история» и сквер Героев России.

- Улица Дениса Зорина расположилась по соседству с улицей, названной именем героически погибшего воина-афганца Валерия Лапина. Также рядом улица ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Михаила Апалькова, улица еще одного ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Григория Крамаренко, - пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Денис Зорин родился в Волгоградской области, окончил аграрный университет, в котором прошел подготовку на военной кафедре. А с 2015 года проходил службу по контракту в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьему полку, который дислоцируется в Ставрополе. Зорин - участник военной операции России в Сирии, выполнял боевые задачи с первого дня проведения спецоперации на Донбассе и Украине. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Зорину Денису Игоревичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).



