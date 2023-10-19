Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе Волгограда





Администрация Волгограда сегодня, 19 октября, сообщила о том, в каком из районов города-героя одной из улиц присвоят имя Героя России, Луганской и Донецкой Народных Республик Алексея Нагина. По информации мэрии, по инициативе жителей Центрального района имя волгоградца увековечат в Дзержинском районе.

Именем Алексея Нагина планируют назвать новую улицу в микрорайоне Семь ветров. Сообщается, что до 2 ноября текущего года жители Волгограда смогут высказать по этому поводу.

– В связи с обращением в администрацию Волгограда инициативной группы жителей Центрального района Волгограда о присвоении вновь образованному элементу улично-дорожной сети - улице, ограниченной бульваром 30-летия Победы, кварталами 03_03_006, 03_03_057, 03_03_058, 03_03_059, 03_03_060, 03_03_061 в Дзержинском районе Волгограда, имени Героя Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республик Нагина Алексея Юрьевича департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда принимает предложения граждан по данному вопросу до 02 ноября 2023 года, – говорится в официальном сообщении мэрии.

Предложения можно направлять по адресу: 400066 пр. им. В.И. Ленина, д. 15, тел. 38-56-21, а также на адрес электронной почты: [email protected].

Напомним, о планах увековечить в Волгограде имя командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина стало известно 12 октября по итогам заседания специальной комиссии городской думы. Кроме того, сообщалось, что в областном центре в память о других героях-земляках будут установлены мемориальные таблички.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Гимбатов предлагал назвать именем Алексея Нагина одну из школ в Волгоградской области.