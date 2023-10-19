Экономика

ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефть

Экономика 19.10.2023 20:33
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19.10.2023 20:33


Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась в сентябре до 5,76% после 5,29% в августе, передает V102.RU.

По информации регионального отделения Южного ГУ Банка России, произошло это из-за ослабления рубля, роста издержек производителей и ретейлеров, повышения потребительской активности.

Так, годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре составил 4,75%, тогда как месяц назад был 4,03%. Ослабление рубля привело к увеличению издержек производителей мяса птицы и яиц. Они столкнулись с ростом цен на импортные кормовые добавки, вакцины и упаковку, подорожало обслуживание иностранного оборудования. Все это привело к росту стоимости продукции.

Импортные фрукты, такие как бананы и апельсины, также стали дороже из-за слабого рубля.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 4,85% против 4,58% в августе. 

По данным аналитиков, толчком послужило подорожание нефти на мировых рынках, что привело к росту внутренних оптовых цен на нее. В результате ускорился годовой рост цен на бензин и дизельное топливо.

Ослабление рубля привело к росту издержек производителей и импортеров, а повышенный спрос еще больше подстегнул цены. В результате увеличился прирост годовых цен на легковые автомобили и медицинские товары, а также мебель. На стоимость иномарок также влияет ограниченность предложения и увеличение утилизационного сбора.

Годовой прирост стоимость услуг вырос в сентябре на 9,23%. Месяц назад рост составил 8,9%. Так, в сентябре операторы связи второй раз за текущий год повысили тарифы. Это произошло из-за увеличения затрат на модернизацию региональной сети в условиях ослабления рубля. В результате годовой рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи ускорился.

Тем не менее инфляция в сентябре в Волгоградской области сложилась ниже уровня по Южному федеральному округу (6,55%) и по России в целом (6%).

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