Спорт

На Волгоград Арене 22 октября состоится финал Медийной футбольной лиги

Спорт 17.10.2023 07:59
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17.10.2023 07:59


22 октября на Волгоград Арене пройдёт  матч за третье место, а также финал четвертого сезона Медийной футбольной лиги, сообщает V102.RU.
 
В этот день на поле стадиона выйдут четыре московские команды. Сначала в 15-00 за бронзу поспорят клубы «Эгриси» и Fight Nigts. А в 19-00 в решающей битве за чемпионство сразятся «Титан» и «Броук Бойз». Интересно, что за «Титан» выступает бывший защитник «Ротора» Антон Пискунов.
 
За волгоградцев футболист с 2017 по 2020 год сыграл 70 матчей и стал одним из ключевых игроков команды, которая вышла в Российскую премьер-лигу впервые за 16 лет.  В элитном дивизионе Антон успел провести лишь четыре встречи, после чего перешел в «Чайку» из Песчанокопского, которая на данный момент является последним профессиональным коллективом в карьере Пискунова.
 
Отметим, что после победного полуфинала в Минске, в котором «Титан» обыграл Fight Nights 2:0,  Антон публично поблагодарил своих одноклубников за возможность для него вернуться в Волгоград, где футболиста до сих пор вспоминают с теплотой и благодарны за игру и самоотдачу, которую он стабильно проявлял во времена выступлений за «Ротор».
 
В другом полуфинале в Калининграде «Броук Бойз» встречались с «Эгриси» . Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии  буллиталити (смешанной версии футбольных пенальти и хоккейных буллитов) точнее оказались «Броуки».
 
Справка. Медийная футбольная лига – это турнир, в котором игроки или владельцы команд -  деятели шоу-бизнеса, популярные блогеры, а также российские профессиональные футболисты.  Основателем и президентом лиги является 38-летний предприниматель Николай Осипов.
Первый сезон, который был проведен в 2022 году, завершился победой «2DROTS». В следующем розыгрыше этот клуб защитил чемпионский титул. Антон Пискунов тогда выступал как раз за «2DROTS». По итогам третьего чемпионата, прошедшего летом нынешнего года, трофей завоевала «Родина Медиа».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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