На Волгоград Арене 22 октября состоится финал Медийной футбольной лиги





22 октября на Волгоград Арене пройдёт матч за третье место, а также финал четвертого сезона Медийной футбольной лиги, сообщает V102.RU.

В этот день на поле стадиона выйдут четыре московские команды. Сначала в 15-00 за бронзу поспорят клубы «Эгриси» и Fight Nigts. А в 19-00 в решающей битве за чемпионство сразятся «Титан» и «Броук Бойз». Интересно, что за «Титан» выступает бывший защитник «Ротора» Антон Пискунов.За волгоградцев футболист с 2017 по 2020 год сыграл 70 матчей и стал одним из ключевых игроков команды, которая вышла в Российскую премьер-лигу впервые за 16 лет. В элитном дивизионе Антон успел провести лишь четыре встречи, после чего перешел в «Чайку» из Песчанокопского, которая на данный момент является последним профессиональным коллективом в карьере Пискунова.Отметим, что после победного полуфинала в Минске, в котором «Титан» обыграл Fight Nights 2:0, Антон публично поблагодарил своих одноклубников за возможность для него вернуться в Волгоград, где футболиста до сих пор вспоминают с теплотой и благодарны за игру и самоотдачу, которую он стабильно проявлял во времена выступлений за «Ротор».В другом полуфинале в Калининграде «Броук Бойз» встречались с «Эгриси» . Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии буллиталити (смешанной версии футбольных пенальти и хоккейных буллитов) точнее оказались «Броуки».Медийная футбольная лига – это турнир, в котором игроки или владельцы команд - деятели шоу-бизнеса, популярные блогеры, а также российские профессиональные футболисты. Основателем и президентом лиги является 38-летний предприниматель Николай Осипов.Первый сезон, который был проведен в 2022 году, завершился победой «2DROTS». В следующем розыгрыше этот клуб защитил чемпионский титул. Антон Пискунов тогда выступал как раз за «2DROTS». По итогам третьего чемпионата, прошедшего летом нынешнего года, трофей завоевала «Родина Медиа».