Происшествия

Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТП

Происшествия 15.10.2023 19:10
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15.10.2023 19:10


Столкновение мотоцикла с иномаркой произошло сегодня, 15 октября, на съезде у «танцующего» моста в районе Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили V102.RU очевидцы, группа байкеров выстроилась вдоль защитного экрана рядом с местом, где произошла авария. 



По их словам, на проезжей части лежит мотоцикл, а в нескольких метрах от него стоит разбитый Opel. После столкновения, вероятно, иномарка уткнулась в бетонное ограждение.  

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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