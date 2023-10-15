Столкновение мотоцикла с иномаркой произошло сегодня, 15 октября, на съезде у «танцующего» моста в районе Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили V102.RU очевидцы, группа байкеров выстроилась вдоль защитного экрана рядом с местом, где произошла авария.





По их словам, на проезжей части лежит мотоцикл, а в нескольких метрах от него стоит разбитый Opel. После столкновения, вероятно, иномарка уткнулась в бетонное ограждение.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»