Плавающего дрона-эколога испытывают на реках Волгоградской области





В Волгоградской области проходят испытания надводного дрона, который используется исключительно в исследовательских целях для экологического мониторинга водоемов, передает V102.RU.

Как сообщил журналистам и.о. начальника отдела водного хозяйства облкомприроды Олег Антюфеев, аппарат, разработанный российскими специалистами, может работать как в ручном, так и в автономном режиме.

- Волгоградская область стала пилотной площадкой по испытанию водного дрона, который мы сегодня с вами наблюдаем, - сообщил Антюфеев. - Всю минувшую неделю реки, которые были утверждены по графику, обследовались данным дроном. Надо сказать, что обследованы были Волга, Ахтуба и ерик Осинки. Водный дрон позволяет взять пробы воды и провести их экспресс-анализ. Это убыстряет процесс и позволяет не обращаться в лаборатории на первом этапе, что удешевляет трудозатраты.





Водный дрон заключен в алюминиевый корпус. Он весит чуть более 20 кг, его размеры — 1,30×0,7 метра. Беспилотный плавательный аппарат является разработкой АНО «Исследовательский центр робототехники Аиралаб Рус». Дрон оснащен сертифицированным измерительным оборудованием, позволяющим отобрать для более углубленного анализа в стационарной лаборатории до 17 литров материала. В зависимости от датчиков, аппарат может составить и карту дна. Работать он может и в самых труднодоступных участках.

Представитель компании-разработчика Иван Петров пояснил, что робот значительно облегчает работу человека.





- Он является инструментом роботизации в сфере экологического мониторинга и экологии в целом, потому что позволяет сразу получать цифровые данные о каких-то параметрах воды и при этом позволяет выполнять тривиальные, но достаточно трудоемкие задачи для традиционного экологического мониторинга. Теперь оператору не нужно на резиновой лодке заплывать на середину объекта с риском перевернуться, заболеть. Это можно сделать в комфортных условиях с берега, - пояснил Петров.

В Волгоградской области уделяют самые пристальное внимание вопросам оздоровления водных объектов, поэтому специалисты внимательно следят за испытаниями дрона-эколога. По их результатам будет принято решение о дальнейшем использовании такого аппарата в целях экологического надзора в регионе.

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»