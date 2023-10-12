Мэрия Волгограда взяла в долг 1,2 миллиарда

Экономика 12.10.2023 12:08
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12.10.2023 12:08
Администрация Волгограда оформляет кредит в размере 1,2 миллиарда рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, определены победители двух аукционов, которые предоставят заемные средства городу на 731 день в форме возобновляемой кредитной линии. За пользование этими средствами бюджет города заплатит 348 миллионов рублей.
В мэрии уточнили, что закупки проведены в связи с истечением сроков ранее открытых кредитных линий и не приведут к увеличению долговой нагрузки на бюджет муниципалитета. Возобновляемые кредитные линии позволяют использовать кредитные ресурсы в случае возникновения необходимости, заявили в администрации.В августе коммерческий банк предоставил кредит в размере 2 миллиардов рублей администрации Волгоградской области. В качестве процентов предусмотрена плата в размере 380 миллионов.
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