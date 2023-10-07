Экономика

Билеты на самолеты в Волгограде подорожали на 3 тысячи рублей

Экономика 07.10.2023 14:49
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07.10.2023 14:49


Средняя стоимость билетов  на полеты в экономклассе с начала года выросла на 3 тысячи рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, если в январе полет на 1000 километров обходился в 6592 рубля, то к началу октября авиабилеты подорожали до 9793 рублей. Рост составил около 3 тысяч рублей.
При этом только за последнюю неделю стоимость полетов в экономклассе выросла на 8,92%.
Любопытно, что в мае 2023 года в волгоградском отделении Банка России в аналитическом материале об уровне инфляции в регионе объясняли рост стоимости перелетов в самолетах экономкласса мероприятиями, посвященными Дню победы и 80-летием победы в Сталинградской битве. По утверждению специалистов банка, наблюдался повышенный интерес туристов к региону, в связи с чем подорожали билеты на самолеты и поезда. Однако празднования остались уже в прошлом, а цены на авиабилеты продолжают расти.


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