Полный запрет мигрантам на работу в России в сфере здравоохранения, образования и такси предлагают ввести депутаты партии «Справедливая Россия – За правду», передает V102.RU.

Как сообщил председатель партии Сергей Миронов, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму России.

- Мы предлагаем запретить привлекать мигрантов на работу в систему школьного образования, организации государственной и муниципальной системы здравоохранения и аптеки, в такси и строительные компании, а также в организации, занимающиеся автомобильными грузовыми перевозками, – пояснил Миронов.

По его мнению, такое ограничение остановит поток мигрантов в чувствительные отрасли российской экономики, а также высвободит рабочие места для трудоустройства российских граждан. Законопроект также предлагает ограничить 5% допустимую долю иностранных работников в остальных сферах экономической деятельности.

Депутат пояснил, что в России в последнее время усилилось негативное отношение местного населения к увеличению числа мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, а также резким ростом преступности с их участием.

Миронов привел данные МВД, согласно которым, количество вставших на учет иностранцев в России выросло с 13,4 миллиона человек в 2022 году до 16,9 миллиона в 2023-м. Рост составил 26%.

Также депутат считает, что в последнее время доходы мигрантов выросли в 1,5 раза и они стали зарабатывать не меньше российских граждан.