О чудесном спасении пансионерки с гигантской опухолью, обнаруженной в животе, сообщили журналисты информационного агентства «СарИнформ». К моменту обращения за медицинской помощью новообразование разрослось на многие органы. И, тем не менее, в настоящее время женщина уже идет на поправку.

– Женщина из поселка Самойловка Саратовской области долгое время терпела боли в спине и другие тревожные симптомы. Когда она обратилась к врачам, опухоль в животе уже была огромной. Сама пациентка сравнивала новообразование с состоянием во время беременности «когда ребенок уже большой», – передают корреспонденты. – По словам заведующего хирургией в ОКБ Григория Блувштейна, у сельчанки нашли образование в почке и саркому надпочечника. Опухоль проросла в другие органы брюшной полости.

Операция прошла успешно. К сегодняшнему дню женщина уже идет на поправку и ждет выписки из больницы.