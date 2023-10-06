В Волгограде легковушку разорвало после лобового ДТП с фурой

В Дзержинском районе Волгограда сегодня утром, 6 октября, на проезде Дорожников легковушка влетела под грузовик. Как сообщает V102.RU, есть пострадавшие.
— Все произошло около восьми утра. Водитель большегруза уснул и выехал на встречку. В салоне легковушки было два парня, — рассказали в соцсетях очевидцы.
В региональном главке МВД пояснили, что на встречное направление выехал водитель легковушки.
— По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 39-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель и пассажир ВАЗа доставлены в больницу. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, мужчины 18 и 19 лет доставлены в больницу № 25, врачи проводят обследование.
Фото: Александр Гуридин / vk.com
Читайте также:
В Михайловке в ДТП ранены 5 человек, среди них – трое детей
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗ», перевозившего скот
Опубликовано видео с выжившими в смертельном ДТП под Волгоградом