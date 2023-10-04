В Волгограде на переходе у суда снесли пенсионерку с сумками: видео

В Центральном районе Волгограда, сегодня, 4 октября, в 12.52 на зебре водитель иномарки снес женщину с пакетами. Как сообщает V102.RU, пенсионерка спокойно переходила дорогу от здания, в котором расположен арбитражный суд.





— По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем автомашины Nissan при повороте напротив дома № 2 по улице 7-й Гвардейской наехал на 70-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии женщину с травмами доставили в больницу.

— На место выезжал наряд городской ГАИ. В отношении водителя возбуждено административное расследование, он привлечен к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам, — добавили в региональном главке МВД.

Согласно санкции, автолюбителя грозит административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

В ГИБДД напоминают, что водителям, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой специальной разметкой или знаками необходимо быть предельно внимательными. В соответствии с правилами дорожного движения водитель на перекрестке при повороте должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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