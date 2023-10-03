Расследования

В Волгограде ищут очевидцев гибели двоих детей на «танцующем» мосту

Расследования 03.10.2023 13:48
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03.10.2023 13:48


Полицейские ищут очевидцев страшного ДТП, которое случилось 1 сентября на мосту через Волгу и унесло жизни двоих детей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, очевидцы или те, кто имеет какую-либо информацию по данному ДТП, могут обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 37 к старшему следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30-44-21, 30-47-89.
Напомним, 1 сентября 2023 года примерно в 19-03 час. на 2 км автодороги «Волгоград-Краснослодобск» первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волга на территории Среднеахтубинского района произошло ДТП с участием автомобиля «Рено Сандеро», г.н. К694УВ134, под управлением 37-летней женщины-водителя. В результате двое малолетних пассажиров автомашины скончались на месте преступления, водитель и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.В машине ехала мама с тремя детьми.
Следователи возбудили  уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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