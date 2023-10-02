Федеральные новости

Приставам могут раздать боевое оружие и разрешат стрелять по собакам

Федеральные новости 02.10.2023 19:48
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02.10.2023 19:48


В России сотрудникам службы судебных приставов могут в скором времени раздать боевое оружие. Проект закона, предполагающий нововведения, опубликован на федеральном портале. Предложение наделить всех сотрудников органов принудительного исполнения (ФССП) правом на ношение огнестрельного оружия предложил Минюст России. 

Согласно документу, сообщает ИА «Высота 102», для ношения оружия сотрудники ФССП должны будут пройти спецподготовку, а таже психологический отбор. 

Применять оружие сотрудники ФССП смогут для «обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника органов принудительного исполнения». При этом, открывая огонь, пристав должен убедиться в безопасности окружающих. В том же случае, если наступила смерть человека, наказание последует в соответствии с законодательством.

– В случае причинения смерти [человека] или ранения в результате применения сотрудником физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудник уведомляет прокурора в течение 24 часов, – говорится в поправках к ФЗ. 

Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотруднику органов принудительного исполнения, говорится в проекте закона. 

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