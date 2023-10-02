Происшествия

Под Волгоградом на пепелище после пожара нашли труп мужчины

Происшествия 02.10.2023 18:56
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02.10.2023 18:56


В рабочем поселке Городище Волгоградской области сегодня, 2 октября, после ликвидации пожара в частном доме обнаружили труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась рано утром на ул. Аляева. 

– Пожар произошел около 10 утра сегодня, – сообщили информагентству жители Городища. – Погибшему мужчине было под 70 лет. К несчастью, его мертвым извлекли уже после пожара. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» подтвердили факт пожара. 

– В жилом доме размером 6х8 горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Точную причину пожара еще предстоит выяснить сотрудникам пожарно-испытательной лаборатории. Однако в качестве наиболее вероятной версии происшествия рассматривается неосторожное обращение с огнем погибшего.  

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