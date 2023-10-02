Происшествия

На Волжской ГЭС погиб 30-летний альпинист, второй в больнице

Происшествия 02.10.2023 14:48
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02.10.2023 14:48


В городе Волжском Волгоградской области проводят проверку по факту смертельного происшествия на Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате падения с высоты автолюльки погиб 30-летний промышленный альпинист, его напарник в возрасте 45 лет с тяжелыми травмами доставлен в больницу. 

Как стало известно информагентству, трагический случай произошел сегодня, 2 октября, в машинном отделении Волжской ГЭС. По данным экстренных служб, в помещении мыли окна сотрудники клининговой компании. В какой-то момент люлька, в которой находились мужчины, сорвалась с высоты более 20 метров. 

30-летний рабочий скончался на месте происшествия. Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое.  

Известно, что мойку окон осуществляли рабочие клининговой компании из Саратова. 

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