В Волгограде разбойник с пистолетом напал на женщину и выстрелил в полицейского

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Волгограда, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ, среди которых посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчине также инкриминируется ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), ст.158 УК РФ (кража) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

По версии следствия, 26 июня текущего года фигурант уголовного дела вместе со своим сообщником на улице Игарская в Дзержинском районе напали на женщину, которую заприметили из автомобиля. Они вышли из машины и направились в сторону незнакомки. Обвиняемый стал угрожать ей боевым пистолетом, требуя отдать им ценные вещи и деньги. Они забрали у потерпевшей мобильный телефон, сумку с личными вещами и скрылись.

Полиция задержала грабителей и доставила их в отдел, где обвиняемый достал пистолет и произвел выстрел в сторону оперуполномоченного, но не попал. Мужчину задержали.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что волгоградец причастен к совершению кражи из магазина строительных материалов. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Расследование в отношении его сообщника также завершено.