«Охотника за золотом» на шеях продавцов поймали в Волгограде

Сотрудники уголовного розыска задержали в Волгограде 35-летнего местного жителя, который подозревается в серии грабежей, совершенных в отношении продавцов в магазинах. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, преступления были совершены в августе текущего года в Красноармейском районе.

Потерпевшие, среди которых оказались в основном торговые работники, сообщили, что неизвестный мужчина под видом покупателя заходил в магазин, просил их что-то показать, а когда они приближались, срывал с шеи золотые цепочки и убегал.





Личность злоумышленника была установлена. Мужчину задержали. Им оказался безработный местный житель, который сдавал похищенное золото в скупку.

В настоящее время он подозревается в совершении восьми таких эпизодов. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

За грабеж (ст. 161 УК РФ) ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области