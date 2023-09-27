Раненого на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбуса

Неприятная встреча участника СВО с контролерами произошла сегодня, 27 сентября, в троллейбусе маршрута №10А в Волгограде. В редакцию V102.RU обратились знакомые мобилизованного, которые были возмущены отношением должных лиц к человеку, который в ходе выполнения воинского долга был тяжело ранен, перенес несколько операций, а сейчас проходит военно-врачебную комиссию в военном госпитале в Волгограде. Однако все былые заслуги моментально обнулились в троллейбусе, где его посчитали обычным «зайцем» и попросили покинуть салон.

Александр У., которого мобилизовали в октябре 2022 года, подтвердил редакции, что такой случай в общественном транспорте с ним действительно произошел сегодня утром.

– Меня до этого возил друг на машине, а сегодня он не смог и я сам поехал в госпиталь из Краснослободска. Добрался на маршрутке до площади Ленина, а потом пересел на троллейбус 10А. Приготовил деньги на проезд и стал ждать кондуктора. Дело в том, что когда я отправлялся на СВО год назад, то были кондукторы. Потом я в госпитале лежал в Питере, никуда не ездил. Про эти устройства, которые принимают карты, я даже не знал, – рассказывает Александр. – На какой-то остановке зашел контролер, я протянул деньги. А у меня спрашивают: что это? Зачем даете? Ответил, что за проезд хочу заплатить. Потом меня стали расспрашивать, откуда я еду и почему не оплачиваю проезд. Я пояснил, что участник СВО, еду в госпиталь с площади Ленина. Мне предложили выйти из троллейбуса, чтобы поговорить. Я согласился.

По словам Александра, уже на остановке контролеры заглянули в его военный билет.

– Протокол в отношении меня составлять не стали. Сказали, что на первый раз прощают. Спасибо, конечно. Но было бы лучше, если бы это как-то объявляли в салоне. У меня не было умысла ехать «зайцем». Я действительно не знал об этой системе, которую ввели в троллейбусах. Неприятно все получилось, – поясняет собеседник агентства.

В итоге 42-летнему мужчине, перенесшему тяжелые ранения и несколько операций, в том числе на легких, пришлось идти до военного госпиталя пешком. Так получилось, что до места назначения участнику СВО не дали доехать всего одну остановку.

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос пояснили, что контрольная группа в данном случае действовала строго по инструкции. Безбилетного пассажира для составления протокола попросили выйти из салона, чтобы не задерживать троллейбус. Контролеры зашли на остановке «Иртышская», а гражданина вывели на следующей - «ул. Джаныбековская». При выяснении обстоятельств протокол на участника СВО составлять не стали. Мужчине разъяснили, как нужно оплачивать за проезд в следующий раз и на этом инцидент был исчерпан.

Что касается объявлений о способах оплаты проезда, то, как уверяют в мэрии, голосовые объявления постоянно звучат в салоне и, возможно, мужчина их не услышал или не обратил внимания.

Коллаж Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

