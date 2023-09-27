В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сына

До 15 лет лишения свободы за убийство отца грозит 43-летнему жителю села Нижняя Добринка в Волгоградской области. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, расследование этого преступления завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как ранее сообщало информагентство, 7 апреля 2023 года фигурант дела навестил своего 62-летнего отца, проживавшего в одном из частных домов по улице Медведицкой в селе Нижняя Добринка Жирновского района. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора. Сын стал попрекать отца за долги. После этого он схватил черенок от лопаты и нанес отцу не менее 20 ударов в различные части тела, в том числе по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Как установили эксперты, причиной его смерти явился перелом костей свода и основания черепа.

По сведениям информагентства, долги у погибшего были в местном магазине.