Спорт

«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»

Спорт 26.09.2023 21:23
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26.09.2023 21:23


Волгоградские гандболистки уступили сегодня вице-чемпионкам России и лидеру Суперлиги «Ростов-Дону» со счетом 38:29. Как сообщает V102.RU, игра прошла в спортивном зале «Динамо» в Волгограде при большом скоплении болельщиков обеих команд. Организаторы приготовили для зрителей развлекательную программу, как и на открытие сезона.

Выступления музыкальных групп, заводила-ведущий Алексей Жариков, бессменный диктор Юрий Кушнарёв, полюбившаяся многим ростовая фигура пантеры Дины – были соблюдены все атрибуты спортивного праздника. Но праздновали сегодня соперницы «Динамо-Синары», которых активно поддерживали приехавшие вместе с командой фанаты в ярко-желтой форме.

Игру можно было назвать равной лишь на стартовых минутах первого тайма. Наши девушки даже выходили вперед благодаря точным попаданиям Олеси Горячевой, Екатерины Долматовой и Елизаветы Дудкиной, а ростовским гандболисткам приходилось их догонять и сравнивать счет. На исходе 10-й минуты гости  не забили пенальти и бело-голубые могли поймать кураж на этом моменте. Но поймали соперницы, которые стали уверенно отрываться от хозяек.

У «Динамо» игра явно не клеилась, стали срываться атаки. От этого спортсменки нервничали, а взять себя в руки не получалось. В то же время оппонентки «Динамо» прибавляли в своих действиях и буквально летали по площадке. Итогом этого становился все увеличивающийся отрыв от волгоградок.

Главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов вынужден был взять два тайм-аута в середине первой половины буквально за несколько минут, но вдохнуть уверенность в своих подопечных не получилось.

Ростовчанки продолжали давить классом и отличными атаками. Активно помогала коллективу и голкипер гостей, которая редко давала  бело-голубым шанс поразить ворота. В итоге к окончанию первого тайма дончанки вели со счетом 21:11.

Во второй половине встречи «Динамо», хотя и не переломило ход игры, но показало, что победа «Ростов-Дона» не будет слишком легкой.

Болельщики, которые было приуныли в первом тайме, восторженно встречали красивые комбинации и голы волгоградской команды. В то же время гостевая команда контролировала ход встречи и не давала динамовкам близко к ним подобраться. Волгоградский клуб продемонстрировал самоотдачу и желание бороться за каждый мяч. А противник – высокий уровень гандбола, помноженный на опыт. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Шкитина. Она отметилась шестью точными попаданиями.

Итог встречи – 38:29 в пользу гостей. Это уже третье поражение волгоградских гандболисток в новом сезоне Суперлиги. Следующий поединок подопечные Олега Кулешова проведут в Москве 30 сентября. На сей раз противостоять им будут чемпионки России - ЦСКА. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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