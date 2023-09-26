«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»

Спорт 26.09.2023 21:23
0
26.09.2023 21:23
Волгоградские гандболистки уступили сегодня вице-чемпионкам России и лидеру Суперлиги «Ростов-Дону» со счетом 38:29. Как сообщает V102.RU, игра прошла в спортивном зале «Динамо» в Волгограде при большом скоплении болельщиков обеих команд. Организаторы приготовили для зрителей развлекательную программу, как и на открытие сезона.
Выступления музыкальных групп, заводила-ведущий Алексей Жариков, бессменный диктор Юрий Кушнарёв, полюбившаяся многим ростовая фигура пантеры Дины – были соблюдены все атрибуты спортивного праздника. Но праздновали сегодня соперницы «Динамо-Синары», которых активно поддерживали приехавшие вместе с командой фанаты в ярко-желтой форме.
Игру можно было назвать равной лишь на стартовых минутах первого тайма. Наши девушки даже выходили вперед благодаря точным попаданиям Олеси Горячевой, Екатерины Долматовой и Елизаветы Дудкиной, а ростовским гандболисткам приходилось их догонять и сравнивать счет. На исходе 10-й минуты гости не забили пенальти и бело-голубые могли поймать кураж на этом моменте. Но поймали соперницы, которые стали уверенно отрываться от хозяек.
У «Динамо» игра явно не клеилась, стали срываться атаки. От этого спортсменки нервничали, а взять себя в руки не получалось. В то же время оппонентки «Динамо» прибавляли в своих действиях и буквально летали по площадке. Итогом этого становился все увеличивающийся отрыв от волгоградок.
Главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов вынужден был взять два тайм-аута в середине первой половины буквально за несколько минут, но вдохнуть уверенность в своих подопечных не получилось.
Ростовчанки продолжали давить классом и отличными атаками. Активно помогала коллективу и голкипер гостей, которая редко давала бело-голубым шанс поразить ворота. В итоге к окончанию первого тайма дончанки вели со счетом 21:11.
Во второй половине встречи «Динамо», хотя и не переломило ход игры, но показало, что победа «Ростов-Дона» не будет слишком легкой.
Болельщики, которые было приуныли в первом тайме, восторженно встречали красивые комбинации и голы волгоградской команды. В то же время гостевая команда контролировала ход встречи и не давала динамовкам близко к ним подобраться. Волгоградский клуб продемонстрировал самоотдачу и желание бороться за каждый мяч. А противник – высокий уровень гандбола, помноженный на опыт. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Шкитина. Она отметилась шестью точными попаданиями.
Итог встречи – 38:29 в пользу гостей. Это уже третье поражение волгоградских гандболисток в новом сезоне Суперлиги. Следующий поединок подопечные Олега Кулешова проведут в Москве 30 сентября. На сей раз противостоять им будут чемпионки России - ЦСКА.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиков26.09.2023 17:48
Спорт 26.09.2023 17:48
В Волгограде стартовал детский гандбольный турнир имени Акопяна26.09.2023 09:28
Спорт 26.09.2023 09:28
На том же месте в тот же час: «Динамо-Синара» зовет болельщиков на матч с топовым соперником в Волгограде25.09.2023 08:24
Спорт 25.09.2023 08:24
Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в Суперлиге24.09.2023 17:22
Спорт 24.09.2023 17:22
Женский «Ротор» выбыл из борьбы за медали Первой лиги24.09.2023 14:39
Спорт 24.09.2023 14:39
В Волгограде тренер силовиков отмечает 70-летие24.09.2023 12:40
Спорт 24.09.2023 12:40
Ребята, ну как же так? Волгоградский «Ротор» разгромно проиграл «Уфе» - 0:323.09.2023 16:49
Спорт 23.09.2023 16:49
Даниил Арсентьев раскрыл секрет забитых голов «Ротора» в матче с «Велесом»23.09.2023 09:15
Спорт 23.09.2023 09:15
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболу22.09.2023 08:22
Спорт 22.09.2023 08:22
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»21.09.2023 21:16
Спорт 21.09.2023 21:16
Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допинга21.09.2023 08:33
Спорт 21.09.2023 08:33
Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»20.09.2023 20:41
Спорт 20.09.2023 20:41
Волгоградский «Каустик» проиграл второй матч подряд в Суперлиге19.09.2023 21:23
Спорт 19.09.2023 21:23
Волгоградские волейболистки взяли бронзу на Кубке России19.09.2023 15:12
Спорт 19.09.2023 15:12
Волгоградская теннисистка осталась без чемпионского титула в Португалии19.09.2023 08:21
Спорт 19.09.2023 08:21