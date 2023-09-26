Борьба с коррупцией

Под Волгоградом бухгалтер техникума перечислила сыну и дочке 23 млн за фейковую работу

Борьба с коррупцией 26.09.2023 16:41
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26.09.2023 16:41


Бухгалтер Волгоградского медико-экологического техникума перечислила своим детям 23 миллиона рублей за работу, которую они не выполняли. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, хищения были выявлены в ходе проверки бюджетного законодательства, инициированной прокуратурой Светлоярского района.
- 54-летняя бухгалтер-кассир  образовательного учреждения в период с января 2021 года по октябрь 2022 года перечисляла своей дочери и сыну денежные средства в виде заработной платы. При этом фактически ее дети в учреждении не работали, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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