Бухгалтер Волгоградского медико-экологического техникума перечислила своим детям 23 миллиона рублей за работу, которую они не выполняли. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, хищения были выявлены в ходе проверки бюджетного законодательства, инициированной прокуратурой Светлоярского района.
- 54-летняя бухгалтер-кассир образовательного учреждения в период с января 2021 года по октябрь 2022 года перечисляла своей дочери и сыну денежные средства в виде заработной платы. При этом фактически ее дети в учреждении не работали, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.