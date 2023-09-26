Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиков









Волгоградский «Ротор» завтра, 27 сентября, в 19-00 ч. на домашней арене примет владикавказскую «Аланию» в рамках 1/32 финала Кубка России, сообщает V102.RU.











Напомним, что в случае ничейного исхода между «Ротором» и «Аланией» в основное время будет назначена серия пенальти.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото СК "Ротор" VK.com

Сине-голубые уже успели пройти две стадии в нынешнем розыгрыше. В первой игре подопечные Сергея Попкова минимально обыграли «Астрахань» на выезде в результате единственного гола Кирилла Родионова. В следующем раунде в Волгограде «Ротор» разгромил махачкалинский «Легион» 3:0 благодаря забитым мячам Даниила Арсентьева, Михаила Агеева и Рамазана Гаджимурадова.К слову, участие последнего в завтрашней встрече под вопросом. Полузащитник в субботнем матче чемпионата Второй лиги против «Уфы», где волгоградцы проиграли с разгромным счётом 0:3, получил травму и был заменен ещё в первом тайме. Также отсутствовал в заявке в столице Башкирии защитник Дмитрий Прищепа из-за повреждения.Представители ФНЛ вступают в розыгрыш Кубка с 1/32, поэтому «Алании» только предстоит стартовать в турнире. На данный момент после 11-ти туров в Первой лиге владикавказцы единолично лидируют, набрав 23 очка. Команда Олега Василенко одержала семь побед, дважды сыграла вничью и столько же раз уступила свои соперникам. В последнем туре красно-желтые у себя дома переиграли хабаровский СКА 2:1.Противостояние «Ротора» с «Аланией» считается одним из классических в нашем футболе. В 90-х годах оба клуба были на лидирующих позициях в России и боролись за чемпионство. Матчи между этими соперниками всегда получались зрелищными и эмоциональными. Болельщики рассчитывают, что в среду вечером футболисты с обеих сторон не разочаруют их качеством показанного футбола.Стоит отметить, что по информации некоторых источников СМИ, владикавказцы собираются выставить в кубковой игре резервный состав, чтобы дать отдохнуть большей части основы перед очередным матчем чемпионата, который, не исключено, является для «Алании» сейчас более приоритетным. В первой лиге красно-желтые являются одними из главныx фаворитов в борьбе за выход в российскую премьер-лигу.Обслуживать встречу будет главный арбитр Игорь Низовцев. В матчах при его судействе «Ротор» ранее потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью.Интересно, что, начиная с завтрашнего поединка волгоградский клуб вводит новую традицию на домашних играх. На 80-ой минуте зрители и фанаты будут распевать гимн «Ротора», одновременно с этим включая фонарики на смартфонах для создания красивой атмосферы.