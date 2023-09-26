В Волгограде стартовал детский гандбольный турнир имени Акопяна









Очередной Всероссийский детский гандбольный турнир, посвященный памяти легендарного волгоградского специалиста Левона Акопяна, в эти дни проходит в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».







Церемонию открытия посетили первый директор волгоградской ДЮСШ по гандболу Константин Галузо, подопечная Левона Акопяна – трехкратная чемпионка России в составе волгоградской «Аквы» и трехкратная победительница мирового чемпионата в составе сборной России Надежда Муравьева и директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян.



На старте турнира коллектив из Волгограда 2011 года рождения дважды обыграл соперниц из Ярославля и Ростова. В состязаниях среди представителей 2012 года рождения хозяйки выясняли отношения между собой. Победу одержал второй состав над третьим.





Фото "Динамо-Синара" VK.com

Напомним, нынешним летом там же, на Семи ветрах, состоялись аналогичные взрослые соревнования. На сей раз география участников заметно расширилась. В Волгоград съехались команды из разных городов России - Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани, Краснодара и других. Коллективы состоят из юных гандболисток 10 и 11-и лет. Хозяйки представлены тремя команды — двумя младшими и одной старшей под руководством Анны Сидоричевой, Ольги Рязановой и Анны Лысенко.Чемпионы определятся в двух группах, которые разбиты по шесть коллективов в каждой. Турнир проходит по круговой системе и завершится 28 сентября. Тогда же будут подведены итоги и названы лучшие игроки.