Происшествия

В Волжском мужчина сжег лицо в гараже

Происшествия 25.09.2023 13:46
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25.09.2023 13:46


На больничной койке оказался 57-летний мужчина, получивший на минувших выходных ожоги в гаражном кооперативе в городе Волжском Волгоградской области. Как стало известно V102.RU, пострадавший сжег лицо и туловище. 

По информации от экстренных служб, мужчина при проведении работ в гараже получил ожоги 40% тела. В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству сообщили, что вызов поступил в 09.30.

— Горела внутренняя деревянная обшивка ворот гаража на площади один квадратный метр. Расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.42. Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности, — добавили в спасательном ведомстве. 

Известно, что инцидент произошел в ГСК «Сатурн». Пострадавшего с ожогами второй и третьей степени забрали в городскую больницу. 

— Мужчину перевели в ожоговое отделение больницы № 25. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести, — пояснили «Высоте 102» в облздраве.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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