Появились подробности о происшествии с 14-летним подростком в Волгограде, который по информации собственного источника V102.RU в экстренных службах, 5 сентября получил электротравму после неудачной попытки сделать селфи на крыше вагона у ж/д станции имени Максима Горького в Советском районе.

— Подростка привезли в больничный комплекс его родители. Возможно, что травму несовершеннолетний получил в совсем другом месте. Сейчас ищут очевидцев происшествия. Ребенок воспитывался в цыганской семье, — рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

Не исключено, что пострадавшего подростка с ж/д станции сразу после происшествия могли забрать родители в надежде спасти его своими силами, но поняв, что мальчику требуется серьезная медпомощь, решили везти его в стационар.

Напомним, что в комитете здравоохранения Волгоградской области ранее сообщали, что подростка доставили в больницу № 25 в крайне тяжелом состоянии. За сутки состояние пострадавшего ребенка немного улучшилось. На сегодня врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Как ранее уточнял источник «Высоты 102», школьник получил больше 90% ожогов тела.

Корреспонденты информагентства сообщали об еще одном ЧП с 10-летним ребенком, который воспитывался в цыганской семье. По предварительным данным, малолетний остался без присмотра взрослых и попал под поезд. Мальчику ампутировало обе ноги.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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