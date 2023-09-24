Спорт

Женский «Ротор» выбыл из борьбы за медали Первой лиги

Спорт 24.09.2023 14:39
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24.09.2023 14:39


Женская команда волгоградского «Ротора» накануне, 23 сентября, на стадионе Логинова в Волжском сыграла со счетом 0:0 со «Спартаком» из Брянска. Таким образом, подопечные Владислава Карповича лишились шансов подняться выше четвертого места в финальной группе Первой лиги в зоне «Центр», сообщает V102.RU.
Сине-голубые проиграли в предыдущих двух матчах как раз клубу из Брянска - 1:2 и тульскому «Арсеналу» (1:3) на выезде. До этого тура лидировала в квартете тамбовская «Академия футбола». Они набрали 12 очков и шли без потерь. У «Спартака» и «Арсенала» имелось по шесть баллов.  «Ротору», который ещё не набирал очков, нужно было обязательно побеждать, чтобы продолжить борьбу за первую тройку.
Матч в Брянске между красно-белыми и сине-голубыми запомнился скандальным судейством по отношению к гостьям. Напомним, в концовке встречи бригада арбитров из Брянска сорвала атаку из-за очень спорного офсайда. Наставник волгоградских футболисток Владислав Карпович активно пытался оспорить данное несправедливое решение, за что удостоился от рефери удаления до конца игры и последующей дисквалификации.
Перед ответным матчем между данными соперниками спорное  судейство выступало для «Ротора» дополнительной мотивацией. Ход поединка оказался равным с обоюдными шансами на успех. Однако финальный отрезок остался всё-таки за хозяйками. Они большую часть времени проводили на чужой половине поля, отчаянно пытаясь забить такой нужный гол для победы.
К сожалению, в заключительной стадии в каких-то моментах не хватило везения. То игровой снаряд попадал в в перекладину, то голкипер гостей удачно действовала и совершила несколько спасений. В то же время юные спортсменки  из Волгограда не всегда использовали возможности для ударов. Из-за этого возникали моменты, когда сине-голубые передерживали мяч, уже находясь в штрафной, а брянские футболистки успешно отбирали и не давали оппоненткам нанести прицельный выстрел.
Владислав Карпович активно подсказывал своим подопечным с трибун.  Главный тренер «Ротора» регулярно призывал всю команду идти вперед и усилить давление на оборону «Спартака». В последние минуты накопилась усталость у обоих коллективов. Вдобавок к этому игроки стали тратить эмоции на споры с судьями. Все это в совокупности привело к нулевой ничьей, которая расстроила больше хозяек.
Однако, несмотря на не слишком удачный исход, мало кто упрекнет футболисток «Ротора» в низкой самоотдаче. На протяжение всего сезона они проявляют характер и волю к победе в каждом поединке.  Можно рассчитывать, что накопленный опыт в будущем сезоне поможет сине-голубым выступить успешнее и привлечь больше преданных поклонников на трибуны.
К слову, хоть зрителей вчера было немного, но все они активно переживали за волгоградских юных спортсменок.  Уже по сложившейся традиции  были слышны фанатские заряды и даже использована дымовая завеса в клубных цветах «Ротора».
30 сентября в Волжском сине-голубые проведут заключительную домашнюю встречу на групповом этапе против тульского «Арсенала».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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