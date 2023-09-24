В Волгограде тренер силовиков отмечает 70-летие

Сегодня, 24 сентября, свой 70-летний юбилей отмечает один из первых основателей рукопашного боя в Волгоградской областной организации общества «Динамо» Валерий Леонидович Каськов.
Многие воспитанники Валерия Леонидовича связали свою профессиональную деятельность со службой в органах безопасности и правопорядка, а также с тренерской работой, воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма.
- Волгоградская областная организация «Динамо» от всей души поздравляет Валерия Леонидовича с днем рождения и желает крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия!- говорится в телеграмм-канале общества.
Фото телеграм-канала "Динамо"