



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) оценили динамику продаж на рынке иностранных SUV c пробегом. Несмотря на новую волну санкции со стороны Японии, большинство покупателей популярных вседорожников продолжали выбирать машины именно этой страны. Из топ-20 наиболее востребованных моделей 11 имеют те или иные японские «фамилии». При этом лучшим иностранным вседорожником в абсолютном модельном зачете стал Toyota RAV-4 (5,4 тысячи а/м). В «двадцатку» вошли также пять «корейцев», три «немца» и один «француз». Лучший «китаец» – Chery Tiggo (T11) – довольствуется пока скромным 32-м местом.

Обладая сегодня суммой в два-три миллиона рублей, немало покупателей задается вопросом, какой вседорожник лучше выбрать – новый китайский или более привычный корейский, европейский, японский, но с пробегом. Как показали продажи последнего месяца лета, большинство клиентов продолжали делать выбор в пользу техники запада и страны Восходящего солнца. Так, если на рынке новых иномарок в топ-20 наиболее популярных кроссоверов было 19 китайских, которые разошлись общим тиражом почти 40 тысяч «штук», то в «пробежном» сегменте в «двадцатке» лучших ни одному «китайцу» не нашлось место. Лучший среди них по продажам – Chery Tiggo (T11) - довольствовался скромной 32-й позицией (918 а/м). Зато общее количество машин «старой гвардии» Запада, Японии и Кореи в топ-20 приблизилось к 70 тысячам «штук» (8,2% за месяц).

Активнее всего по-прежнему раскупают автомобили из Японии (11 моделей из 20), прежде всего - марки Toyota. Лидер, компактный кроссовер RAV-4, нашел в августе 5 448 покупателей, на 4% больше, чем в июле. А всего за 8 месяцев текущего года владельцев сменили почти 37 тысяч таких машин. Старшего брата RAV-4 – универсальный вседорожник Toyota Land Cruiser Prado - выбрали 5,2 тысячи человек (+7% к июлю). Замкнул «тройку» лидеров Kia Sportage (4,9 тысячи а/м, +9%). В первой десятке рейтинга законную прописку получили: еще три «японца» (Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander), два «немца» (Volkswagen Tiguan и BMW X5), «француз» Renault Duster и «кореянка» Hyundai Creta.

Еще девять моделей вседорожников смогли похвастать тем, что сменили в августе от двух до трех тысяч владельцев каждый. Это два Hyundai – Santa Fe и Tucson, Kia Sorento, Lexus RX, Subaru Forester, Honda СR-V, Volkswagen Touareg, Mazda СX-5, а также «неубиваемый» Land Cruiser 200. И, наконец, замкнул рейтинг автомобиль, который продержался почти двадцать лет на конвейере – Mitsubishi Pajero: его в августе выбрали 1,8 тысячи покупателей, на 4% больше, чем в июле.

— В отличие от сегмента новых автомобилей, который в течение последних двух лет все плотнее заполняется «китайцами» (доступно уже более сорока различных марок из КНР), ритейл автомобилей с пробегом живет по старым правилам. Здесь в приоритете остаются те модели, которые десятилетиями доказали свою долговечность, ремонтопригодность и приспособленность к эксплуатации в условиях плохих дорог и повышенного коррозионного воздействия. Подавляющему большинству китайских марок только предстоит это сделать со временем, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Из 647 тысяч автомобилей с пробегом, реализованных в августе, чайна-каров оказалось лишь 14,4 тысячи или 2,2%. Причем относительно августа 2022 года (14,48 тысяч а/м) их продажи и доля (2,5%) практически не изменились. Так как вторичный рынок превосходит ритейл новых машин в 6-7 раз, то для глобальных изменений и заметного массового «вымывания» с него машин Запада, Японии и Кореи потребуется не один год. Пока в 2023 году можно рассчитывать на то, что на рынке машин с пробегом только с одними «японцами» состоится порядка 1,5 миллионов сделок.

Топ-15 популярных иностранных SUV по итогам августа 2023 г



