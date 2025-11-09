Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе Камышина









Полицейские начали расследование инцидента, произошедшего ночью 9 ноября в Камышине. В местном паблике появилось видео массовой драки, произошедшей в здании гостиницы «Опава», где расположен ночной клуб.

На кадрах видно, как около двух десятков человек выясняют отношения на парковке с ночным клубом, где стоят автомобили. Потасовка произошла и внутри здания, при этом некоторые молодые люди прикрыли свои лица шарфами.

В ГУ МВД по Волгоградской области факт происшествия подтвердили.



- Сообщение по данному факту зарегистрировано 9 ноября в отделе МВД «Камышинский» В настоящее время устанавливаются участники конфликта, - говорится в комментарии.



Видео Подсмотрено Камышин VK.com



