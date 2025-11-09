Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе Камышина

Полицейские начали расследование инцидента, произошедшего ночью 9 ноября в Камышине. В местном паблике появилось видео массовой драки, произошедшей в здании гостиницы «Опава», где расположен ночной клуб.
На кадрах видно, как около двух десятков человек выясняют отношения на парковке с ночным клубом, где стоят автомобили. Потасовка произошла и внутри здания, при этом некоторые молодые люди прикрыли свои лица шарфами.
В ГУ МВД по Волгоградской области факт происшествия подтвердили.
- Сообщение по данному факту зарегистрировано 9 ноября в отделе МВД «Камышинский» В настоящее время устанавливаются участники конфликта, - говорится в комментарии.
Видео Подсмотрено Камышин VK.com