Происшествия

Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе Камышина

09.11.2025
Полицейские начали расследование инцидента, произошедшего ночью 9 ноября в Камышине. В местном паблике  появилось видео массовой драки, произошедшей в здании гостиницы «Опава», где расположен ночной клуб.

На кадрах видно, как около двух десятков человек выясняют отношения на парковке с ночным клубом, где стоят автомобили. Потасовка произошла и внутри здания, при этом некоторые молодые люди прикрыли свои лица шарфами.
В ГУ МВД по Волгоградской области факт происшествия подтвердили.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано 9 ноября в отделе МВД «Камышинский» В настоящее время устанавливаются участники конфликта, - говорится в комментарии.

Видео Подсмотрено Камышин VK.com

