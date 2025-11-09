Под Волгоградом вспыхнула огромная свалка

Жители Дубовки жалуются на вонь и дым, идущие от городской свалки. По утверждениям жителей, она чадит уже второй день. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области утверждают, что свалку потушили.
- 7 ноября на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. Горел мусор глубокого залегания на площади 800 кв.м. Пожар ликвидирован в 21:05. Погибших и пострадавших нет, - говорится в комментарии ведомства.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Фото Дубовский базар t.me