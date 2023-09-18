









Двое детей пострадали в результате столкновения грузовика и двух легковушек в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Кировском районе напротив дома №143а по ул. 64-й Армии.

По предварительной информации, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Калину», которая от удара столкнулась в автомобиль «ВАЗ-2115», который следовал впереди.

В результате пострадали двое несовершеннолетних пассажиров «Лады Калины» - 15-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Дети госпитализированы с места аварии в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



